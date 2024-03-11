В Раде заявили, что новый Таможенный кодекс Украины разрабатывается на основе Таможенного кодекса ЕС

В новом Таможенном кодексе должен быть найден компромисс между внедрением европейских норм и учетом потребностей отечественного бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель подкомитета по обложению налогом на добавленную стоимость Алексей Леонов сообщил, что новый Таможенный кодекс Украины разрабатывают на основе Таможенного кодекса Европейского Союза, передает пресс-служба «Слуги народа».

По его словам, ключевая задача современной таможни – это содействие международной торговле.

«Соответственно, украинская таможня должна двигаться в направлении приближения европейских практик: улучшение и упрощение работы, сокращение времени оформления товаров», - сказал он.

Также Леонов добавил, что в новом Таможенном кодексе должен быть найден компромисс между внедрением европейских норм и учетом потребностей отечественного бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.