У Раді заявили, що новий Митний кодекс України розробляють на основі Митного кодексу ЄС

У новому Митному кодексі має бути знайдено компроміс між впровадження європейських норм та врахуванням потреб вітчизняного бізнесу.

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Народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість Олексій Леонов повідомив, що новий Митний кодекс України розробляють на основі Митного кодексу Європейського Союзу, передає пресслужба «Слуги народу».

За його словами, ключове завдання сучасної митниці – це сприяння міжнародній торгівлі.

«Відповідно, українська митниця має рухатися в напрямку наближення до європейських практик: покращення і спрощення роботи, скорочення часу оформлення товарів», - сказав він.

Також Леонов додав, що у новому Митному кодексі має бути знайдено компроміс між впровадження європейських норм та врахуванням потреб вітчизняного бізнесу.

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