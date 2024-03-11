У Києві на Дніпровському узвозі 12 березня частково обмежать рух транспорту

Фахівці здійснюватимуть протизсувні роботи.

Джерело фото: ternopilcity.gov.ua

У Києві у вівторок, 12 березня, з 11:00 до 17:00 на Дніпровському узвозі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, фахівці комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» в зазначений проміжок часу здійснюватимуть протизсувні роботи з використанням спеціальної техніки вздовж Дніпровського узвозу.

Учасників дорожного руху просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

Також ми писали, що у Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер».

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