Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям: Три полосы протяженностью 2 тысячи км

Президент Зеленский провел Ставку, в ходе которой обсудили строительство фортификационных построек.

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Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждалось, в частности, строительство фортификации.

Также он заслушал доклады по ситуации на поле боя.

"Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты", - отметил Президент.

Кроме этого, докладывали об обеспечении фронта всем необходимым министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", – уточнил Зеленский.

Важной темой Ставки было строительство фортификационных сооружений.

Он отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил отчет о темпах возведения новых оборонных рубежей.

"Защита в три полосы протяженностью 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - добавил Президент.

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