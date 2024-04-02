Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на возведение фортификаций

На строительство фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд гривен.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство выделило еще 5,6 млрд на строительство надежных фортификаций. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания Кабмина.

По его словам, на строительство фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд гривен. Сегодня Кабмин добавил еще 5,6 млрд гривен.

Из них 1,1 млрд гривен выделяется для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен — для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумской и 300 и 400 млн гривен для Николаевской и Херсонской соответственно.

Также Шмыгаль отчитался, что в школах обустроено 235 укрытий за средства, направленные общинам в рамках государственной субвенции, а в этом году Правительство выделяет еще 2,5 млрд грн.

Таким образом, планируется создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс. учеников.

Кроме того, еще 1 млрд грн Правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям.

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