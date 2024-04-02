В Харькове появились улица Енина и въезд Джуса

В городе переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с россией и советским временем.

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с рф. В городе теперь есть въезд в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) и улица имени заместителя министра МВД Евгения Енина, сообщили в горсовете.

"Да, улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах), улица Беломорская - улицей Финской, а улица Байкальская - улицей Снежной", - говорится в сообщении.

Переулок Кронштадтский переименовали в переулок Чумацкий, а улицу Кронштадтскую – на улицу Литовскую, переулок Алтайский – на переулок Ветряный, а въезд Тринклера – на въезд Глисада Джуса – в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывом "Джус".

улицу Красноуральскую на улицу Низинную

улицу Иртысскую на улицу Мерлинскую

переулок Иртышский на переулок Чепельский

улицу Ижевскую на улицу Сахарную

"Переулок Кольский отныне будет называться переулком Красной Руты, переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский, а переулок Ельнинский - на переулок Красочный. Кроме того, улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок - Скандинавским, а въезд - Лирницким", - добавили в горсовете.

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