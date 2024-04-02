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В Харькове появились улица Енина и въезд Джуса

18:15, 2 апреля 2024
В городе переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с россией и советским временем.
В Харькове появились улица Енина и въезд Джуса
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В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с рф. В городе теперь есть въезд в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) и улица имени заместителя министра МВД Евгения Енина, сообщили в горсовете.

"Да, улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах), улица Беломорская - улицей Финской, а улица Байкальская - улицей Снежной", - говорится в сообщении.

Переулок Кронштадтский переименовали в переулок Чумацкий, а улицу Кронштадтскую – на улицу Литовскую, переулок Алтайский – на переулок Ветряный, а въезд Тринклера – на въезд Глисада Джуса – в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывом "Джус".

  • улицу Красноуральскую на улицу Низинную
  • улицу Иртысскую на улицу Мерлинскую
  • переулок Иртышский на переулок Чепельский
  • улицу Ижевскую на улицу Сахарную

"Переулок Кольский отныне будет называться переулком Красной Руты, переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский, а переулок Ельнинский - на переулок Красочный. Кроме того, улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок - Скандинавским, а въезд - Лирницким", - добавили в горсовете.

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