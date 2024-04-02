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У Харкові з’явилися вулиця Єніна та в’їзд Джуса

18:15, 2 квітня 2024
У місті перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з росією та радянською добою.
У Харкові з’явилися вулиця Єніна та в’їзд Джуса
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У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов'язані з рф. Так, у місті тепер є в'їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна, повідомили у міськраді. 

"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні. 

Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.

  • вулицю Красноуральську на вулицю Низинну
  • вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську
  • провулок Іртиський на провулок Чепельський
  • вулицю Іжевську на вулицю Цукрову

"Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський - на провулок Барвистий. Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді. 

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