У Тернополі сім’ї постраждалих від війни можуть отримати до 100 тисяч гривень на власний бізнес

У Тернополі відкрито прийом заявок на мікрогранти для ВПО та постраждалих від війни сімей.

Джерело фото: ukrinform

У Тернополі розпочався прийом заявок на мікрогранти для ветеранів війни та постраждалих сімей, які бажають розпочати власний бізнес. Ініціативу оголосила Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомляється на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Заявки на участь у програмі можуть подати домогосподарства внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Тернопільській міській громаді, а також місцевого населення, яке постраждало від наслідків війни, у тому числі ветерани та члени їхніх сімей.

Загалом буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей, кожна з яких отримає до 100 тисяч гривень. Сектори, які можуть претендувати на фінансування, включають сільське господарство, виробництво, послуги та торгівлю.

Для участі у відборі заявок потрібно завантажити зразок анкети учасника програми грошової допомоги та шаблон бізнес-плану, заповнити їх у друкованому вигляді та подати разом з пакетом документів у робочі дні до 15 квітня 2024 року.

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6 з 10:00 до 15:00.

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