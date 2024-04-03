В Тернополе семьи пострадавших от войны могут получить до 100 тысяч гривен на собственный бизнес

В Тернополе открыт прием заявок на микрогранты для ВПЛ и пострадавших от войны семей.

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В Тернополе начался прием заявок на микрогранты для ветеранов войны и пострадавших семей, желающих начать собственный бизнес. Инициативу объявила Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Тернопольского городского совета.

Заявки на участие в программе могут подать домохозяйства внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Тернопольской городской общине, а также местного населения, пострадавшего от последствий войны, в том числе ветераны и члены их семей.

Всего будет поддержано 60 лучших бизнес-идей, каждая из которых получит до 100 тысяч гривен. Секторы, которые могут претендовать на финансирование, включают сельское хозяйство, производство, услуги и торговлю.

Для участия в отборе заявок нужно загрузить образец анкеты участника программы денежной помощи и шаблон бизнес-плана, заполнить их в печатном виде и подать вместе с пакетом документов в рабочие дни до 15 апреля 2024 года.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая Боковая, 6 с 10:00 до 15:00.

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