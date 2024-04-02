У київському метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування

Фахівці працюють над відновленням роботи терміналів самообслуговування у метро Києва.

Джерело фото: Kyiv Media

У зв'язку з технічними неполадками на станціях метро тимчасово призупинено роботу комплексів самообслуговування. Фахівці вже зайнялися оперативним відновленням обладнання, і для усунення несправностей вони потребують приблизно 30 хвилин. Про це повідомили в КМДА.

Повідомлення про повне відновлення роботи терміналів буде надіслано додатково. Проте, наразі пасажири можуть розраховуватися за проїзд різними способами, зокрема:

використовуючи транспортну карту;

скануючи QR-код, створений у додатку "Київ Цифровий";

оплачуючи безконтактно банківською карткою;

використовуючи мобільний додаток Apple Pay або Google Pay.

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