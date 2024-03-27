Практика судов
  1. В Украине

В Киеве завершили проверку военно-врачебных комиссий – какие вопросы возникли

17:17, 27 марта 2024
Была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
В Киеве завершили проверку военно-врачебных комиссий – какие вопросы возникли
Источник фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Проверки проводились по вопросам организации работы ВВК, соблюдения требований пакета Программы медицинских гарантий и приказа Минобороны № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины».

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, по результатам проведенной работы был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

  • продолжают наблюдаться очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;
  • график работы комиссий не является оптимальным – в основном с 8.00 - 9.00 до 14.30 - 16.00 в будни;
  • случались случаи направления на дообследования, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с главой ВВК;
  • возникают трудности у врачей, которые недавно работают в составе ВВК, с установлением определенных диагнозов военнообязанным;
  • в некоторых случаях из-за отсутствия опыта членов комиссии случаются недочеты в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;
  • остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;
  • выявлены несоответствия относительно норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);
  • во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

В Минздраве отметили, что рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК направлены в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, медицинские учреждения.

Киевская городская военная администрация совместно с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки:

  • Проведет оценку нагрузки на работу ВВК и в случае необходимости определит дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.
  • Продолжит контроль вопроса обоснованности направлений военнообязанных на обследование и случаи затягивания прохождения ВВК. Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будут обращать на работу комиссий, которые систематически их не соблюдают.

В Минздраве добавили, что организация работы ВВК, в частности, качество медицинских осмотров и сроки их прохождения, будут находиться под постоянным контролем государства.

Также проверка работы комиссий будет продолжена в других областях.

Ранее мы писали, что в Минобороны объяснили, как организован медицинский осмотр лиц, которые проходят ВВК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 месяцев под боевыми распоряжениями в течение 36 месяцев должно быть основанием для увольнения с военной службы – Комитет рассмотрел правки

Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации по увольнению с военной службы.

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Роман Игнатов уволился из ВККС

Напоследок Роман Игнатов сообщил, что давления на него не было.

Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров

Законопроект Правительства предусматривает, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по преступлениям, в совершении которых обвиняется Президент, полномочия которого прекращены, народный депутат, премьер-министр, министр, Генпрокурор, член АМКУ, глава НБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва