В Киеве завершили проверку военно-врачебных комиссий – какие вопросы возникли

Была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Источник фото: tsn.ua

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В Киеве во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Проверки проводились по вопросам организации работы ВВК, соблюдения требований пакета Программы медицинских гарантий и приказа Минобороны № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины».

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, по результатам проведенной работы был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

продолжают наблюдаться очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;

график работы комиссий не является оптимальным – в основном с 8.00 - 9.00 до 14.30 - 16.00 в будни;

случались случаи направления на дообследования, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с главой ВВК;

возникают трудности у врачей, которые недавно работают в составе ВВК, с установлением определенных диагнозов военнообязанным;

в некоторых случаях из-за отсутствия опыта членов комиссии случаются недочеты в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

выявлены несоответствия относительно норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

В Минздраве отметили, что рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК направлены в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, медицинские учреждения.

Киевская городская военная администрация совместно с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки:

Проведет оценку нагрузки на работу ВВК и в случае необходимости определит дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.

Продолжит контроль вопроса обоснованности направлений военнообязанных на обследование и случаи затягивания прохождения ВВК. Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будут обращать на работу комиссий, которые систематически их не соблюдают.

В Минздраве добавили, что организация работы ВВК, в частности, качество медицинских осмотров и сроки их прохождения, будут находиться под постоянным контролем государства.

Также проверка работы комиссий будет продолжена в других областях.

Ранее мы писали, что в Минобороны объяснили, как организован медицинский осмотр лиц, которые проходят ВВК.

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