Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Правительство 27 марта зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11132 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью.

Законопроект направлен на обеспечение возможности лиц с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, интеллектуальными нарушениями получать информацию о содержании и ходе судебного дела в доступном формате, а также персональную помощь в их участии в судебных заседаниях.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, которыми:

предусмотреть, что участники дела, являющиеся лицами с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха или интеллектуальными нарушениями, имеют право подавать заявления и ходатайства, давать объяснения устно, письменно или с помощью посредника по своему выбору, получать информацию о содержании и ходе производства в доступной для них форме, а также право на личную поддержку при реализации своих процессуальных прав

предусмотреть применение вместо терминов «глухой», «немой», «глухонемой» термина «лицо, основным средством общения которого является жестовая речь».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров.

Автор: Наталья Мамченко

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