Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Правительство 27 марта зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11132 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью.
Законопроект направлен на обеспечение возможности лиц с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, интеллектуальными нарушениями получать информацию о содержании и ходе судебного дела в доступном формате, а также персональную помощь в их участии в судебных заседаниях.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, которыми:
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров.
Автор: Наталья Мамченко
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