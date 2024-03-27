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Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

17:02, 27 марта 2024
Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью
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Правительство 27 марта зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11132 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью.

Законопроект направлен на обеспечение возможности лиц с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, интеллектуальными нарушениями получать информацию о содержании и ходе судебного дела в доступном формате, а также персональную помощь в их участии в судебных заседаниях.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, которыми:

  • предусмотреть, что участники дела, являющиеся лицами с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха или интеллектуальными нарушениями, имеют право подавать заявления и ходатайства, давать объяснения устно, письменно или с помощью посредника по своему выбору, получать информацию о содержании и ходе производства в доступной для них форме, а также право на личную поддержку при реализации своих процессуальных прав
  • предусмотреть применение вместо терминов «глухой», «немой», «глухонемой» термина «лицо, основным средством общения которого является жестовая речь».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров.

Автор: Наталья Мамченко

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