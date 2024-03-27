Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

Уряд 27 березня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11132 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю.
Законопроект спрямований на забезпечення можливості осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними порушеннями отримувати інформацію про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональну допомогу в їх участі в судових засіданнях.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, якими:
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», також Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів.
Автор: Наталя Мамченко
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