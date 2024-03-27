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Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

17:02, 27 березня 2024
Передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.
Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю
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Уряд 27 березня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11132 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю.

Законопроект спрямований на забезпечення можливості осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними порушеннями отримувати інформацію про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональну допомогу в їх участі в судових засіданнях.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, якими:

  • передбачити, що учасники справи, які є особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху або інтелектуальними порушеннями, мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення усно, письмово або за допомогою посередника на свій вибір, отримувати інформацію про зміст і перебіг провадження у доступній для них формі, а також право на особисту підтримку під час реалізації своїх процесуальних прав
  • передбачити застосування замість термінів «глухий», «німий», «глухонімий» терміна «особа, основним засобом спілкування якої є жестова мова».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», також Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів.

Автор: Наталя Мамченко

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