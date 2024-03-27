У Києві завершили перевірку військово-лікарських комісій – які питання виникли

Було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Джерело фото: tsn.ua

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У Києві на виконання рішень РНБО та наказу МОЗ від 1 березня 2024 року №354 було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Перевірки проводились щодо питань організації роботи ВЛК, дотримання вимог за пакетом Програми медичних гарантій та наказом Міноборони № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, за результатами проведеної роботи було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

продовжують спостерігатися черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8.00-9.00 до 14.30-16.00 у будні;

траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;

у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

У МОЗ зазначили, що рекомендації щодо оптимізації подальшої роботи ВЛК направлені до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.

Київська міська військова адміністрація спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки:

Проведе оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначить додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Продовжить контроль питання обґрунтованості скерувань військовозобов’язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються.

У МОЗ додали, що організація роботи ВЛК, зокрема якість медичних оглядів та терміни їх проходження, перебуватимуть під постійним контролем держави.

Також перевірку роботи комісій буде продовжено в інших областях.

Раніше ми писали, що у Міноборони пояснили, як організований медичний огляд осіб, які проходять ВЛК.

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