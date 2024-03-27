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У Києві завершили перевірку військово-лікарських комісій – які питання виникли

17:17, 27 березня 2024
Було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
У Києві завершили перевірку військово-лікарських комісій – які питання виникли
Джерело фото: tsn.ua
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У Києві на виконання рішень РНБО та наказу МОЗ від 1 березня 2024 року №354 було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Перевірки проводились щодо питань організації роботи ВЛК, дотримання вимог за пакетом Програми медичних гарантій та наказом Міноборони № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, за результатами проведеної роботи було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

  • продовжують спостерігатися черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично; 
  • графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8.00-9.00 до 14.30-16.00 у будні;
  • траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;
  • виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;
  • у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;
  • залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;
  • виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог); 
  • у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

У МОЗ зазначили, що рекомендації щодо оптимізації подальшої роботи ВЛК направлені до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.   

Київська міська військова адміністрація спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки:

  • Проведе оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначить додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.
  • Продовжить контроль питання обґрунтованості скерувань військовозобов’язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються.

У МОЗ додали, що організація роботи ВЛК, зокрема якість медичних оглядів та терміни їх проходження, перебуватимуть під постійним контролем держави.

Також перевірку роботи комісій буде продовжено в інших областях.

Раніше ми писали, що у Міноборони пояснили, як організований медичний огляд осіб, які проходять ВЛК.

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