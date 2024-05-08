В КГГА сообщили о трудностях ремонта тоннеля метро на Теремках

В КГГА заявили, что заказчик и подрядная организация делают все, чтобы до конца лета возобновить движение между «Демеевской» и «Лыбидской» по перегонному тоннелю.

Глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что в столице работы на аварийном участке метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» продолжаются в сложнейших условиях. Об этом он сказал на заседании временной контрольной комиссии Киевсовета.

«Потому что когда осуществляется сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации этих грунтов, там просто бьет фонтанами вода. Это очень тяжело – работы выполнять сейчас», – цитирует Кандибора киевский активист Сергей Пасюта.

Глава Департамента транспорта и инфраструктуры отметил, что заказчик и подрядная организация делают все, чтобы до конца лета возобновить движение между «Демеевской» и «Лыбидской» по перегонному тоннелю.

Напомним, ранее Кличко заверил, что движение метро на Теремки возобновят летом.

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