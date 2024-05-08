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У КМДА повідомили про труднощі ремонту тунелю метро на Теремках

22:00, 8 травня 2024
У КМДА заявили, що замовник і підрядна організація роблять усе, щоб до кінця літа відновити рух між «Деміївською» і «Либідською» по перегінному тунелю.
У КМДА повідомили про труднощі ремонту тунелю метро на Теремках
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Голова Департаменту транспорту й інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що у столиці роботи на аварійній ділянці метро між станціями «Либідська» і «Деміївська» тривають у надзвичайно складних умовах. Про це він сказав на засіданні тимчасової контрольної комісії Київради.

«Тому, що коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації цих ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода. Це надзвичайно важко – роботи виконувати зараз», – цитує Кандибора київський активіст Сергій Пасюта.

Голова Департаменту транспорту й інфраструктури зазначив, що замовник та підрядна організація роблять усе, щоб до кінця літа відновити рух між «Деміївською» і «Либідською» по перегінному тунелю.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що рух метро на Теремки відновлять влітку.

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