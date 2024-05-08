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США розглядають обмеження на нові моделі штучного інтелекту для Китаю – ЗМІ

19:21, 8 травня 2024
Зараз ніщо не заважає американським гігантам ШІ, таким як Microsoft, OpenAI, Alphabet, які розробили одні з найпотужніших моделей ШІ з закритим кодом, продавати їх практично будь-кому в світі без нагляду.
США розглядають обмеження на нові моделі штучного інтелекту для Китаю – ЗМІ
Джерело фото: Nahrizul Kadri / Unsplash
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Адміністрація Джо Байдена готова відкрити новий фронт у своїх зусиллях із захисту штучного інтелекту США від Китаю за допомогою попередніх планів встановити огорожі навколо порогу обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.

Міністерство торгівлі США розглядає нові регуляторні заходи щодо обмеження експорту до Китаю пропрієтарних або закритих моделей ШІ, чиє програмне забезпечення і дані, на яких він навчається, зберігаються в таємниці.

Про це повідомляє «Reuters» із посиланням на власні джерела.

Зараз ніщо не заважає американським гігантам ШІ, таким як Microsoft, OpenAI, Alphabet, які розробили одні з найпотужніших моделей ШІ з закритим кодом, продавати їх практично будь-кому в світі без нагляду.

Дослідники з уряду та приватного сектору занепокоєні тим, що противники США можуть використовувати ці моделі, які видобувають величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть створення потужної біологічної зброї, зазначають у виданні.

Джерела «Reuters» заявили, що для розробки контролю над експортом моделей штучного інтелекту США можуть застосувати порогове значення, яке міститься в указі про ШІ, виданому в жовтні минулого року, і який базується на кількості обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі. При досягненні цього рівня розробник зобов'язаний повідомити про свої плани з розробки ШІ-моделей і надати результати тестування в Міністерство торгівлі.

Цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, на які моделі ШІ поширюватимуться експортні обмеження, за словами двох американських чиновників і ще одного джерела, поінформованого про перебіг дискусії. Вони відмовилися назвати свої імена, оскільки деталі не розголошуються.

Якщо його буде застосовано, то, ймовірно, це обмежить експорт лише тих моделей, які ще не вийшли, оскільки жодна з них ще не досягла цього порогу, хоча Gemini Ultra від Google вважається близькою до цього.

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