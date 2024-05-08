США рассматривают ограничения на новые модели искусственного интеллекта для Китая – СМИ

Сейчас ничто не мешает американским гигантам ИИ, таким как Microsoft, OpenAI, Alphabet, которые разработали одни из самых мощных моделей ИИ с закрытым кодом, продавать их практически любому в мире без присмотра.

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Администрация Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите искусственного интеллекта США от Китая посредством предварительных планов установить ограждения вокруг порога вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

Министерство торговли США рассматривает новые регуляторные меры по ограничению экспорта в Китай проприетарных или закрытых моделей ИИ, чье программное обеспечение и данные, на которых он учится, хранятся в тайне.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на собственные источники.

Сейчас ничто не мешает американским гигантам ИИ, таким как Microsoft, OpenAI, Alphabet, которые разработали одни из самых мощных моделей ИИ с закрытым кодом, продавать их практически любому в мире без присмотра.

Источники «Reuters» заявили, что для разработки контроля над экспортом моделей искусственного интеллекта США могут применить пороговое значение, которое содержится в указе об ИИ, изданном в октябре прошлого года, и который базируется на количестве вычислительной мощности, необходимой для обучения модели. При достижении этого уровня разработчик обязан сообщить свои планы по разработке ИИ-моделей и предоставить результаты тестирования в Министерство торговли.

Этот порог вычислительной мощности может стать основой для определения того, на какие модели ИИ будут распространяться экспортные ограничения, по словам двух американских чиновников и еще одного источника, осведомленного о ходе дискуссии. Они отказались назвать свои имена, поскольку детали не разглашаются.

Если он будет применен, то, вероятно, это ограничит экспорт только тех моделей, которые еще не вышли, поскольку ни одна из них еще не достигла этого порога, хотя Gemini Ultra от Google считается близкой к этому.

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