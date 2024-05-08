Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о легализации заочных штрафов до 25,5 тысячи грн для уклонистов

Мужчин, которые не стали на военный учет, не обновили определенные данные в ТЦК, не явились по повестке, смогут оштрафовать заочно на сумму до 25,5 тысяч грн и, соответственно, открыть исполнительные производства.

8 мая Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10379, согласно которому лиц, которые не стали на военный учет или не обновили данные, которые нужно было обновить самостоятельно, или же не явились по повестке в ТЦК, смогут оштрафовать заочно.

Соответственно, в отношении таких лиц, которые игнорируют законодательство о военном учете и мобилизации, смогут открыть исполнительные производства и внести их в реестр должников. В дальнейшем это может означать и блокировку счетов уклонистов. Ранее об этом отмечал член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

С учетом цифровизации военного учета (ведь «электронное дело» военнообязанного будет в реестре «Оберег» и будет автоматически видно, кто нарушает закон о мобилизации) общая цифра «уклонистов»-должников в скором времени может возрасти в разы.

Дело в том, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», протокол, на основании которого потом выносится постановление, предлагают не составлять.

Так, статью 258 КУоАП предлагается дополнить частью (в редакции, которую Комитет предложил ко второму чтению), согласно которой протокол не составляется в случае совершения во время военного положения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Следовательно, если лицо не обновило данные, не сообщило ТЦК об изменении персональных данных (если эти данные отсутствуют в электронных реестрах), не появляется по повестке или совершило иное нарушение по этим статьям, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составление протокола.

Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы о получении вызова. Какие именно эти документы – в законопроекте не конкретизировано. Однако, если идти по аналогии с законом об усилении мобилизации относительно дня вручения требования ТЦК, то день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по адресу местонахождения, местожительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, могут также считать подтверждением получения лицом вызова.

Как отметил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в эфире «УП», это позволяет в дальнейшем применить тот же принцип, что и для штрафов за нарушение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме.

Если по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания средств, то в случае принятия законопроекта 10379 такую процедуру составления протокола отменят.

Таким образом, по его мнению, возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечает Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.

Отметим, что изменения ко второму чтению в КУоАП также предусматривают, что административное взыскание по статьям 210, 210-1 настоящего Кодекса может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

Статьи 210 и 210-1 КУоАП излагаются в новой редакции.

Согласно изменениям в статью 210 нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет грозить штрафом от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

А в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации во время военного положения будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч до 59,5 тысяч грн.

Вместе с тем, положения статей 210, 210-1 КУоАП не будут применяться в случае возможности получения Минобороны как держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» персональных данных путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, держателями которых являются государственные органы.

Напомним, благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. В частности, автоматически будет видно, что определенный человек не обновлял данные. Данные в «Оберег» попадают из разных государственных реестров, в частности, из реестра Государственной налоговой службы.

Автор: Наталья Мамченко

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