Ще на одній українській АЕС планують побудувати нові енергоблоки

Енергоатом планує збудувати на Південноукраїнській атомній електростанції два енергоблоки.

НАЕК "Енергоатом" розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції. Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Енергоатом" Петро Котін.

"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроектні роботи, провести необхідні розрахунки тощо. Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей", – заявив Котін.

За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки №4 та №5 за технологією АР1000 Westinghouse.

Вказується, що підготовчі роботи та всі видатки на будівництво за рахунок коштів Енергоатома.

Раніше ми писали, що уряд схвалив законопроект про добудову блоків Хмельницької АЕС.

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