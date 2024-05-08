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Посли ЄС погодилися з Планом для України в рамках Ukraine Facility на 50 млрд євро

16:10, 8 травня 2024
Ухвалення Плану для України є необхідним для фінансування в рамках Ukraine Facility.
Посли ЄС погодилися з Планом для України в рамках Ukraine Facility на 50 млрд євро
Джерело фото: ukrinform
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Представники країн-членів Європейського союзу ухвалили План для України, запропонований Києвом, що є важливим кроком для отримання фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро до 2027 року.

Рішення про погодження Плану було прийняте під час засідання Комітету постійних представників в Брюсселі, повідомляє бельгійське головування в соцмережі Х.

«Посли ЄС у принципі погодилися з Планом для України, в якому викладено зусилля країни з реформування для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility», - йдеться у заяві.

Це рішення має бути затверджено кваліфікованою більшістю голосів на засіданні Ради ЄС з економіки та фінансів, запланованому на 14 травня.

Ukraine Facility - це інструмент, який передбачає надання Україні фінансової та технічної допомоги ЄС на суму 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Ці кошти розподілені на бюджетну підтримку (38,27 мільярда євро), інвестиційний фонд (6,97 мільярда євро) та технічну/адміністративну підтримку (4,76 мільярда євро).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство.

Разом із тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Нагадаємо, План передбачає зокрема те, що у 2026 році набере чинності законодавство про вдосконалення дисциплінарної системи прокурорів та посилення інституційної спроможності, а також прозорого та заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади.  

Крім того, на 2025 рік планується впровадження оплати праці державних службовців на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням; чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, частину (не менше 70%) і варіативну частину (не більше 30%); зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

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