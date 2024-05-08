У податковій нагадали, які активи відносяться до основних засобів

ДПС роз’яснила питання активів, які відносяться до основних засобів.

Фото: sumy.tax.gov.ua

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало платникам податків, які активи відносяться до основних засобів.

Так, відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, в податковому обліку основними засобами вважаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20,0 тис. грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20,0 тис. грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

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