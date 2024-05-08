На Prozorro вперше виставили на продаж Bitcoin

В Україні вперше на аукціоні збираються продавати біткоїни. Торги мають відбутися на платформі державних закупівель ProZorro. Про це йдеться на сайті ProZorro.
Згідно з повідомленням, аукціон має відбутися 14 травня, у лоті – 0,1 BTC, торги розпочнуться з ціни у 188 000 гривень.
Для участі в аукціоні необхідно надати низку документів. Для фізичної особи, зокрема, це:
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