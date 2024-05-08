На Prozorro вперше виставили на продаж Bitcoin

В Україні вперше на аукціоні збираються продавати біткоїни. Торги мають відбутися на платформі державних закупівель ProZorro. Про це йдеться на сайті ProZorro.

Згідно з повідомленням, аукціон має відбутися 14 травня, у лоті – 0,1 BTC, торги розпочнуться з ціни у 188 000 гривень.

Для участі в аукціоні необхідно надати низку документів. Для фізичної особи, зокрема, це:

копія паспорта;

копія ІПН;

довідка про доходи;

запевнення, що для придбання цифрової речі не використовуються кошти, одержані незаконно;

довідка з адресою електронного гаманця для нарахування 0,1 BTC за шаблоном;

виписка з ЄДРПОУ.

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