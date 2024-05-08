Индийская полиция разоблачила сеть вербовщиков для военной службы рф против Украины.

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В Индии правоохранители задержали четырех человек, которые нанимали людей для отправки на войну против Украины. По данным Центрального бюро расследований Индии (CBI), эти лица обманом использовали около 35 индийских граждан. Об этом сообщает Reuters.

Задержанные включают переводчика, лицо, которое помогало в оформлении виз и покупке авиабилетов, и двух человек, которые отвечали за вербовку кандидатов в южных штатах Керала и Тамил-Наду.

CBI сообщило, что продолжается расследование с участием других лиц, участвующих в этой международной сети торговли людьми.

Семьи двух индийских граждан, погибших в результате войны, что их родственники уехали в Россию с надеждой работать в армии в качестве "помощников".

Правительство Индии заявило, что каждый такой случай был решительно рассмотрен Россией.

По данным из Шри-Ланки, несколько их ветеранов войны также были привлечены к российско-украинской войне обещаниями хорошей оплаты труда и гражданства. В связи с этим арестован майор в отставке и агент по трудоустройству.

Непал также сообщил о незаконной вербовке молодых безработных непальцев агентами для службы в российской армии.

Индия воздерживается от осуждения России за войну, призывая к диалогу и дипломатии для разрешения конфликта.

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