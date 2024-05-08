В Киеве переименовали проспект Правды в честь Европейского Союза

На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название.

В Подольском районе столицы проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза. Такое решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета 8 мая.

Новое название было выбрано на основе электронного рейтингового голосования. Ее предложили в честь экономического и политического союза, объединяющего 27 государств-членов, расположенных в Европе.

«Европейский Союз – давний и надежный геополитический, экономический, а с недавнего времени и военный партнер Украины. Обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе – стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому чествование ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений», – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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