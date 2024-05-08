Украинские беженцы массово выезжают из некоторых стран ЕС: данные Евростата

Сразу в ряде стран ЕС уменьшается количество беженцев из Украины.

В странах Европейского Союза временной защитой пользуется более четырех миллионов человек из Украины. Об этом сообщил Евростат.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта временной защиты в ЕС было 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.

Среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются:

Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 520; 22,7%);

Чехия (364 375; 8,7%).

В отчете Евростата также добавляют, что количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:

Чехии (-20700; -5,4%);

Швеции (-9960; -21,5%);

Австрии (-9130; -11,1%);

Дании (-5385; -14,5%);

Польши (-1680; -0,2%).

Среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,8%, а взрослые мужчины – 21,4%.

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