В Україні від початку року розмінували 108 тисяч гектарів земель сільгосппризначення

У Мінекономіки зазначають, що темпи обстеження перевищують торішні.

Джерело фото: armyinform

З початку року урядові та неурядові оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Як повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, такі дані наводять обласні військові адміністрації.

У Мінекономіки зазначають, що темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

За словами Юлії Свириденко, прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року, зазначають у Мінекономіки, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності. За словами очільниці Міністерства економіки, на даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%.

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