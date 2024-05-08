Малайзія розглядає впровадження «дипломатії орангутанів» з країнами-імпортерами пальмової олії

Малайзія вводить «дипломатії орангутанів» слідом «дипломатією панд» Китаю.

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Малайзія розглядає можливість впровадження так званої «дипломатії орангутанів» для зміцнення відносин з основними країнами-імпортерами пальмової олії. За цією стратегією тварин будуть дарувати, щоб продемонструвати зобов'язання країни щодо збереження біорізноманіття, повідомляє Reuters.

Цей план схожий на відому «дипломатію панд» Китаю, коли великих панд використовують як інструмент дипломатії, щоб заслужити прихильність та підтримку.

Ідея виникла після того, як Європейський Союз прийняв заборону на імпорт товарів, пов'язаних із вирубкою лісів, що може негативно вплинути на експорт пальмової олії. Малайзія, другий найбільший виробник пальмової олії у світі, визнала це рішення дискримінаційним.

Міністр плантацій та сировинних товарів Малайзії Джохарі Абдул Гані заявив, що країна розгляне можливість дарування орангутанів своїм торговим партнерам, особливо великим імпортерам, як ЄС, Індія та Китай, як частину дипломатичної стратегії.

Проте зоозахисники закликали уряд розглянути інші альтернативи для збереження середовища орангутанів та покращення сталого виробництва пальмової олії. Вони вважають, що краще надати перевагу заходам з охорони орангутанів на місцях, не експортувати тварин за кордон, що може загрожувати їхній популяції.

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