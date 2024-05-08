В школах і для держслужбовців можуть ввести новий обов'язковий освітній курс – що відомо

Міжнародне гуманітарне право може стати частиною обовʼязкової освіти.

Джерело ілюстративного фото: redcross.org.ua

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В українських школах можуть ввести обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права. Також Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук висловила пропозицію зробити профільне навчання з міжнародного гуманітарного права обов’язковим для держслужбовців.

Це питання обговорювалося на черговому засіданні Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні, пише Мінреінтеграції.

«Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія», - пояснюють у Мінреінтеграції.

Освітній матеріал планують поширювати у вигляді посібників, онлайн-курсів і за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів.

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