Не оновив дані за 60 днів — штраф 17-25 тисяч грн, не сплатив штраф — кримінальна відповідальність, — депутатка Ірина Фріз

Народна депутатка Ірина Фріз пояснила, що чекає ухилянтів за несплату штрафу.

18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз у коментарі ТСН.

"Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн", - каже Ірина Фріз.

Вона пояснила пояснила, що штраф накладено за порушення обліку. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

"Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена - передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану", - додала Фріз.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Також «Судово-юридична газета» писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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