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Чехия запустила программу добровольного возвращения украинских беженцев

13:41, 16 мая 2024
Чешское правительство утвердило пилотную программу возвращения украинских беженцев в Украину.
Чехия запустила программу добровольного возвращения украинских беженцев
Источник фото: Getty Images
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Чешское правительство утвердило пилотную программу помощи украинским беженцам в добровольном возвращении в Украину, которая начнет действовать с июня 2024 года. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии. Отмечается, что программа не имеет никакого отношения к военной службе украинцев.

Проект предназначен для украинцев, проживающих в Чехии из-за войны, и охватывает как лиц с временной защитой, так и тех, кто получил международную защиту.

«Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи", - отметил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Пилотная программа будет действовать с июня по ноябрь 2024 года и охватит 430 человек. В частности, 400 украинцев смогут получить билеты на автобус от места жительства в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. 30 беженцам предоставят индивидуальный медицинский транспорт для возвращения из Чехии.

Иностранцы смогут подать запрос на возмещение расходов, связанных с возвращением в Украину, только один раз. Если они захотят подать заявление на вид на жительство в течение следующих двенадцати месяцев, им придется оплатить половину расходов. На реализацию пилотного проекта из бюджета Министерства внутренних дел Чехии выделено 5 595 000 чешских крон.

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