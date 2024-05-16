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Мобилизация с 25 лет может дать ВСУ примерно 100 000 молодых бойцов – СМИ

11:43, 16 мая 2024
В 1998–1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков, которым как раз должно быть 25–26 лет, но не все из них попадут в ряды ВСУ.
Мобилизация с 25 лет может дать ВСУ примерно 100 000 молодых бойцов – СМИ
Фото: mil.in.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Мобилизация с 25 лет может добавить в Вооруженные силы Украины примерно 100 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило издание УП.

По словам заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александра Гладуна, в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им как раз должно быть 25–26 лет. Конечно, не все из них попадут в ВСУ – кто-то по состоянию здоровья, кто-то оказался за границей или на оккупированных россией территориях.

В то же время, собеседники УП в Генеральном штабе ВСУ прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов.

Напомним, еще «Судебно-юридическая газета» писала, что  «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Также мы писали, что закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Напомним, 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.  Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз.

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