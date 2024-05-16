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Военнообязанным вклеивают штрих-код в военный билет – для чего это нужно

11:51, 16 мая 2024
VIN-код — это идентификационный код, который Реестр «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному, и при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.
Военнообязанным вклеивают штрих-код в военный билет – для чего это нужно
Источник фото: podrobnosti.ua
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Военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Если такого штрих-кода в военном билете или ином военно-учетном документе нет, то будет понятно, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК. Так что, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное.

Как ранее объясняли в Генштабе, работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

При этом прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме.

Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Вместе с тем, документы «старой» формы останутся в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки об обновлении данных.

Напомним, что закон, вводящий цифровизацию военного учета вступил в силу в начале апреля (законопроект 10062). Благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. «Оберег» будет совмещен фактически со всеми реестрами: демографическим, реестром водителей, реестром налоговой службы, пенсионным фондом и так далее.

Впоследствии с помощью реестра «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ, ранее отмечала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Следует отметить, что Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег. В Порядке должно быть детализировано, что такое Электронный кабинет военнообязанного, как происходит взаимодействие «Оберега» с другими реестрами.

Однако по состоянию на 12:00 16 мая текст постановления еще не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

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Военнообязанным вклеивают штрих-код в военный билет – для чего это нужно

VIN-код — это идентификационный код, который Реестр «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному, и при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

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