Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Обере»г. Текст пока еще не опубликован.

Порядок устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, как и определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов.

Также урегулирована организация информационного взаимодействия этого Реестра «Оберег» с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти, определенных в статье 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов»; определен порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

Напомним, благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию данных людей без участия самих военнообязанных. В частности, будет видно, что определенный человек не обновлял данные.

Также с помощью реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ. Об этом в комментариях DOU отметила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Она добавила, что это будет удобно как военнообязанным, так и работникам ТЦК.

Напомним, что по новому закону при проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может использовать технические средства и специализированное программное обеспечение с доступом к «Оберегу», то есть сразу проверить данные.

Также в Министерстве обороны уже доделали функциональность в «Обереге» относительно того, вручена ли повестка человеку или нет, и когда была вручена.

Как отметила Катерина Черногоренко, в реестре «Оберег» есть «отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда был вручен и какой статус». Вместе с тем, оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью. «Все другие методы пока не правомерны» - подчеркнула она.

«Оберег» продолжает расширять взаимодействия с другими государственными реестрами. В частности, сейчас с шестью:

реестром Государственной налоговой службы;

реестром Государственной регистрации актов гражданского состояния;

реестром Государственной судебной администрации;

реестром Государственной пограничной службы;

реестром Минобразования;

реестром Государственной миграционной службы.

Как отметила Катерина Черногоренко, в процессе подключения реестр Пенсионного фонда. Оттуда Минобороны получит данные об опыте работы человека, в какой отрасли он работал и чем занимался.

«Взаимодействие с Государственной пограничной службой – первый кейс, когда «Оберег» не только получает информацию, но и отдает по запросу. Пограничники обращаются в базу, когда нужно валидировать данные выезжающего за границу человека.

Похожее взаимодействие, когда реестр может отдавать информацию по запросу, планируем с Национальной полицией и Государственной миграционной службой.

Всего уже более 40 миллионов запросов на получение или верификацию данных людей. Стоит заметить, что это происходит автоматически в системе без участия самих военнообязанных, что освобождает их от лишнего посещения ТЦК и СП.

К примеру, оцифровали дело человека, и видно, что он обновлял данные 10 лет назад. Прежде чем вызвать его для уточнения информации, из реестра «Оберег» подаем запрос в другие реестры, чтобы получить актуальные данные» - пояснила замминистра.

Военнообязанные получат доступ к реестру «Оберег» через электронный кабинет. Последний Минобороны должен запустить в этом месяце.

Реестр «Оберег» — это электронная база данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, необходимая для ведения военного учета. «Оберег» автоматически наполняется информацией из различных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК.

Среди прочего в реестре есть такая информация о человеке: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, присвоенная ВОС, звание и т.д.

Как отметила заместитель министра, благодаря взаимодействию реестров можно будет, например, быстро проверить, является ли человек студентом на дневной форме обучения. И ей не придется бегать между деканатом и ТЦК, чтобы принести справку.

Также Реестр направлен на предотвращение коррупции. Можно выявить «аномальное» поведение, когда в отдельном районе резко увеличивается количество снятых с учета людей по результатам ВЛК.

Владельцем реестра Минобороны, его распорядителями являются Генштаб, СБУ и разведка. А вносят информацию в «Оберег» должностные лица в ТЦК, имеющие доступ к государственной тайне. Это, как отметила заместитель министра, достаточно узкий круг работников.

Также издание описало, какую информацию человек будет видеть о себе из «Оберега»:

Фамилия Имя Отчество

Вид учета/дата снятия (выключен)

Категория учета

Дата рождения

Отсрочка/бронирование/дата окончания

Постановление ВЛК/дата ВЛК

Звание

Код и наименование военно-учетной специальности

РНОКПП

Уникальный номер в системе «Оберег»

ТЦК и СП, где состоит на учете

Находится в розыске

Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или получения алгоритма для изменения этих данных.

По словам Катерины Черногоренко, менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, являющихся держателями реестров и информации.

«Когда будет настроено взаимодействие со всеми определенными реестрами и реестр «Оберег» сможет получать всю необходимую информацию автоматизированно, ТЦК и СП будут контактировать с военнообязанными только в отдельных случаях. Мы работаем над этим.

Но полностью убрать человека из этого процесса мы не можем. Ибо некоторые данные она должна заверять лично. И даже после автоматизированного обновления данных ТЦК все равно сможет вызвать военнообязанного для сверки, если последние изменения вносили давно», - добавила она.

Военнообязанный сможет обновить данные, предусмотренные законом — номер телефона, электронный ящик при наличии и место фактического проживания. По словам Черногоренко, информация будет верифицироваться при авторизации через BankID.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заочные штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации станут возможны после вступления в силу предусмотренных законом 10379 изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Автор: Наталя Мамченко

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