На Херсонщине пострадал мужчина, сбросивший с чердака российский снаряд

Пострадавшего доставили в больницу.

Источник фото: Eugene Сhystiakov / Unsplash

На Херсонщине мужчина получил ранение, сбросив с чердака дома снаряд, что остался после вражеского обстрела. Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

«В Киселевке в результате детонации российского снаряда пострадал местный житель. 38-летний мужчина сбросил с чердака дома оставшийся после вражеского обстрела снаряд», - сообщили в ОГА.

Как отмечается, в результате взрыва пострадавший получил взрывную травму, обломочное ранение грудной клетки и ноги. Его доставили в больницу.

В ОГА призывают жителей Херсонщины не приближаться к неразорванным снарядам, минам и другим взрывоопасным предметам, и отмечают, что обезвреживанием взрывчатки занимаются квалифицированные саперы.

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