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В Украине могут подорожать бензин и алкоголь: Кабмин предлагает повысить акцизы

15:39, 10 мая 2024
В правительстве предлагают повысить акциз на бензин и алкоголь.
В Украине могут подорожать бензин и алкоголь: Кабмин предлагает повысить акцизы
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В пятницу, 10 мая, правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект имеет целью приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Также проектом закона предлагается определить термин «промежуточные продукты» как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Также предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривен) для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).

Предусмотрено также уточнение термина «средневзвешенная розничная цена продажи сигарет».

Добавим, что предложение Правительства еще должна принять Верховная Рада.

Напомним, ранее Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо.

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