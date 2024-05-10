Практика судов
  1. В Украине

Ночью в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы

22:36, 10 мая 2024
12 мая в ряде областей будут заморозки на поверхности грунта.
Ночью в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы
Источник фото: J_Blueberry / Pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье ночью, 12 мая, в ряде областей Украины будут заморозки на поверхности грунта. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый)», - отметили метеорологи.

Что касается погоды 11 мая, то, по данным Укргидрометцентра, в субботу будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, на Закарпатье, в южной и юго-восточной частях до 22°.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео