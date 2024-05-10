Ночью в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы

12 мая в ряде областей будут заморозки на поверхности грунта.

Источник фото: J_Blueberry / Pixabay

В воскресенье ночью, 12 мая, в ряде областей Украины будут заморозки на поверхности грунта. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый)», - отметили метеорологи.

Что касается погоды 11 мая, то, по данным Укргидрометцентра, в субботу будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, на Закарпатье, в южной и юго-восточной частях до 22°.

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