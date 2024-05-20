В приложении Резерв+ появится военно-учетный документ с QR-кодом и рекрутинг

Граждане смогут просматривать доступные вакансии в Силах Обороны и подавать заявки.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, военно-учетный документ с QR-кодом появится и в приложении «Резерв+». Также в нем планируют добавить функцию рекрутинга – возможность просматривать доступные вакансии в Силах Обороны и подавать заявки. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Черногоренко ещее добавила, что разработчики продолжают работать, чтобы устранить ошибки в приложении «Резерв+».

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода сообщил, что в течение месяца в «Резерв+» будет обновление и будет отображаться специальный код, аналогичный тому, который должен содержаться на военно-учетном документе. Такой код будет действителен для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госпогранслужбы.

Еще он добавил, что позже, вероятно, рассмотрят возможность авторизации в мобильном приложении не только через ID-банкинг, но и другим способом. Каким именно он пока не уточнил.

Следует отметить, что Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег. В Порядке должно быть детализировано, что такое Электронный кабинет военнообязанного, как происходит взаимодействие «Оберега» с другими реестрами.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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