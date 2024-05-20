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Суд обязал владельца предоставить доступ к его квартире и содействовать проведению капремонта многоэтажки: детали дела

19:07, 20 мая 2024
Владелец, через квартиру которого проходит перекрытие первого этажа, отказался предоставить доступ к жилью, поэтому это сделало невозможным проведение капитального ремонта дома.
Суд обязал владельца предоставить доступ к его квартире и содействовать проведению капремонта многоэтажки: детали дела
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В Хмельницком горрайонный суд обязал жителя многоэтажки предоставить беспрепятственный доступ к перекрытию первого этажа, который проходит через его квартиру, для капитального ремонта дома. Апелляционный суд оставил без изменений решение суда и отклонил жалобу собственника квартиры.

Об этом говорится в постановлении апелляционного суда по делу №686/20128/23.

Деталі справи

З позовом до суду звернулося Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради та пояснило, що мешканці багатоквартирного будинку неодноразово зверталися до міської ради та управляючої компанії, що його обслуговує, про необхідність проведення ремонту багатоповерхівки через тріщини й сколи стін.

Відтак у 2019 році управління замовило технічне обстеження конструкцій будинку. За його результатами експерт надав пропозицію укріпити будинок натяжними металічними зв`язками, інакше з часом багатоповерхівка, уведена в експлуатацію 1970 року, буде визнана аварійною.

Опісля розробили робочий проєкт капремонту, який пройшов державну експертизу та отримав позитивний експертний звіт. Своєю чергою співвласники багатоквартирного будинку на загальних зборах ухвалили рішення про проведення робіт з капітального ремонту з обов`язковим наданням доступу будівельників до житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у приватній власності (користуванні) мешканців будинку для виконання робіт, передбачених проєктно-кошторисною документацією.

Утім один із власників, через квартиру якого проходить перекриття першого поверху, відмовився надати доступ до помешкання. Це зробило неможливим проведення капітального ремонту будинку. Тому управління звернулося до суду з прохання зобов’язати відповідача надати безперешкодний доступ до конструктивних елементів багатоповерхівки.

Місцевий суд задовольнив позов. У рішенні зауважив, що відповідач, як власник квартири та співвласник спільного майна будинку, зобов`язаний виконати рішення загальних зборів та сприяти проведенню капітального ремонту будинку.

Власник квартири подав апеляційну скаргу: просив скасувати це рішення й відмовити у позові. Зазначив, що управління не є належним позивачем у цій справі та не довело свого права на безперешкодний доступ до його квартири.

На його думку, у результаті задоволення позову буде порушено його право власності в частині вільного користування житлом, утруднить продаж квартири, оскільки після ремонтних робіт будуть пошкоджені стіни, теплоізоляція, відновлення якої кошторисом проєкту капітального ремонту не передбачено.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції ухвалив законне рішення. За матеріалами справи, будинок, управителем якого є КП «Управляюча муніципальна компанія «Дубове», що перебуває в оперативному управлінні позивача, знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту, через що є нагальна потреба у доступі до плит перекриття у частині, яка знаходиться у квартирі відповідача.

Доводи апелянта щодо неналежного позивача у цій справі необґрунтовані, вважає колегія суддів ХАС, позаяк відповідне право управителя передбачене Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а обов`язок власника квартири надати доступ до конструктивних елементів будинку для його капітального ремонту встановлено Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку.

«Також колегія суддів зазначає, що право власності одного зі співвласників не може використовуватися на шкоду іншим співвласникам, відповідач не позбавлений права звернутися до суду з позовом до інших співвласників у зв`язку із заподіянням йому матеріальних збитків, завданих капітальним ремонтом через пошкодження стін його квартири», – йдеться у постанові ХАС.

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