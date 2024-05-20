Без уважительных причин не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста

В Черкасской области уклонист приговорен к 3 годам лишения свободы.

В Черкасской области суд признал виновным жителя одного из сел Уманского района, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 49-летний мужчина, будучи годным к военной службе и заранее уведомлен о необходимости явки, без уважительных причин не явился в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку по повестке.

Отмечается, что суд с учетом собранных в ходе досудебного расследования доказательств признал мужчину виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое придется отбывать реально.

Ранее Верховный Суд высказался об освобождении от отбывания наказания уклонившихся от мобилизации: искреннее раскаяние следует отличать от признания вины с целью создать формальные основания для смягчения ответственности.

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