ГБР разоблачило правоохранителя, который за $16 тысяч планировал «крышевать» мошеннический колл-центр

Также в ходе следствия было установлено, что, находясь на должностях в правоохранительных органах, он приобрел необоснованные активы на общую сумму более 15 млн грн.

Источник фото: ГБР

В Государственном бюро расследований заявили, что завершили расследование уголовного производства в отношении правоохранителя, который брался «крышевать» мошеннический колл-центр. Обвинительный акт уже направили в суд.

В ГБР сообщаются, что правоохранитель предложил своему знакомому открыть мошеннический колл-центр, который бы выманивал деньги у граждан Украины и иностранцев. При этом он обещал покрывать его работу за 16 тысяч долларов США в месяц.

Как отмечается, правоохранителя задержали на «горячем» во время получения оговоренной суммы.

Во время обысков у него дома было обнаружено наркотическое средство – почти 16 граммов кокаина, добавляют в Бюро.

Также в Госбюро сообщают, что в ходе следствия было установлено, что, находясь на должностях в правоохранительных органах, он приобрел необоснованные активы на общую сумму более 15 млн грн.

Должностное лицо обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 368-5 (Незаконное обогащение) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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