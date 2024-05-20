ДБР викрило правоохоронця, який за $16 тисяч планував «кришувати» шахрайський кол-центр

Також ході слідства було встановлено, що, перебуваючи на посадах в правоохоронних органах, він набув необґрунтованих активів на загальну суму понад 15 млн грн.

Джерело фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань заявили, що завершили розслідування кримінального провадження щодо правоохоронця, який брався «кришувати» шахрайський кол-центр. Обвинувальний акт уже направили до суду.

У ДБР повідомляються, що правоохоронець запропонував своєму знайому відкрити шахрайський кол-центр, який би виманював гроші у громадян України та іноземців. При цьому він обіцяв покривати його роботу за 16 тисяч доларів США в місяць.

Як зазначається, правоохоронця затримали на «гарячому» під час отримання обумовленої суми.

Під час обшуків у нього вдома виявили наркотичний засіб – майже 16 грамів кокаїну, додають у Бюро.

Також у Держбюро повідомляють, що у ході слідства було встановлено, що, перебуваючи на посадах в правоохоронних органах, він набув необґрунтованих активів на загальну суму понад 15 млн грн.

Посадовець обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 368-5 (Незаконне збагачення) КК України.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.