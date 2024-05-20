Электронный суд: какие элементы имеет квитанция о доставке документов пользователю

Квитанция о доставке документов содержит ряд элементов.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, какие элементы имеет квитанция о доставке документов пользователю.

Квитанция о доставке документов содержит следующие элементы:

1. Порядковый номер сгенерирован автоматически системой Электронный кабинет.

2. Дата и время доставки – указывается время, когда отправитель (пункт 4) направил документы и они стали доступны получателю (пункт 3) в кабинете Электронный суд в разделе «Документы сторон».

3. Кому доставлен – указан тип субъекта правовых отношений его РНОКПП/ЕГРПОУ и Ф.И.О. или название получателя.

4. От кого доставлен – указан тип субъекта правовых отношений РНОКПП и Ф.И.О. отправителя.

5. Перечень (описание) присланных документов – размещен полный перечень документов присоединенных к заявлению с указанием названия файлов и их идентификатора в системе и соответствующими файлами подписи отправителя (пункт 4). Для документов формата PDF дополнительно указано количество страниц в файле.

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