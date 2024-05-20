«Пригодных» к военной службе в зависимости от степени функциональности разделят на четыре категории – Минздрав

В частности, появятся пригодные для выполнения специфических задач.

Как известно, 4 мая вступило в силу обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом Министерства обороны Украины №402.

В Министерстве здравоохранения разъяснили введенные изменения.

Установлены ограничения, касающиеся особенностей прохождения службы, учитывая состояние здоровья.

Установлены четкие критерии определения степени пригодности к военной службе. Теперь они совмещают Международную статистическую классификацию болезней и родственных проблем здравоохранения (МКБ-10) (с тысячами диагнозов) и степень нарушения функций. Степень годности к военной службе устанавливается в соответствии с Расписанием болезней, пояснениями к нему и таблицами дополнительных требований к состоянию здоровья.

Дополнена процедура обжалования постановлений ВЛК. Решение о направлении на контрольное обследование и медицинское освидетельствование ВЛК теперь должно быть выполнено в течение месяца после принятия. Повторную ВЛК человек будет проходить в другом заведении здравоохранения.

Кроме того, описана процедура дистанционного прохождения ВЛК для военнослужащих, которые лечатся за границей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, после чего в военном билете проставят специальный штрих-код.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что от ТЦК поступили официальные разъяснения, в которых сказано, что если человек снят с военного учета по состоянию здоровья и имеет статус непригодного к военной службе, то данные ему обновлять не нужно. И, соответственно, не нужен штрих-код в военном билете.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что военно-учетный документ в электронной форме будет содержать QR-код – постановление Кабмина.

Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

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