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Статус обмежено придатних з 4 травня скасовується – з середини травня почнеться переогляд і поділ на нові категорії

12:45, 3 травня 2024
Обмежено придатних чекає переогляд, який вони зможуть пройти із середини травня – після цього їх розділять на 5 категорій.
Статус обмежено придатних з 4 травня скасовується – з середини травня почнеться переогляд і поділ на нові категорії
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4 травня набуде сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Раніше заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що наразі триває погодження змін до Наказу Міністра оборони №402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, і із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними.

У відомстві наголошують, що скасування статусу «‎обмежено придатний» не означає автоматичний перехід до статусів «придатний» або «непридатний».

Обмежено придатні громадяни мать повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4.02.2025.

До серпня Уряд має визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Нагадаємо, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних після переогляду зможуть відправити у бойові підрозділи.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – сказав нардеп.

Також раніше ми писали, що чоловіків, які придатні до служби, розділять на чотири категорії. Буде оновлено і критерії хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Крім Наказу Міністра оборони №402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, має бути оновлено додаток до постанови – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. 

Директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова зазначила, що статус «обмежено придатний» справді зникає, і формуються чіткі правила — «придатний/непридатний».

«Придатні будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань», - вказала вона.

Стосовно змін до Наказу 402 Оксана Сухорукова зауважила, що будуть описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за групою захворювань.

«Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною.

Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції» - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко 

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