24 млн гривень збитків при будівництві Подільського мосту: судитимуть виконувачу обов'язків директора «Дирекції з будівництва»

При будівництві мосту були завищені витрати на оренду техніки на суму понад 24 млн гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Судитимуть виконувача обов’язків директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" через завищення витрат на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. За даними Подільської окружної прокуратури Києва, виконувачу обов'язків директора КП пред'явлено обвинувачення за фактом службової недбалості, яка призвела до серйозних наслідків. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Між КП та генпідрядником був укладений договір на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро. Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду техніки були завищені на суму понад 24 млн гривень.

Санкція за цим фактом передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокурором в інтересах територіальної громади був заявлений позов щодо відшкодування завданої шкоди. У той же час слідство щодо генпідрядника та підрядних організацій продовжується.

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