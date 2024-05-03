24 млн гривен убытков при строительстве Подольского моста: будут судить исполняющего обязанности директора «Дирекции по строительству»

При строительстве моста были завышены расходы на аренду техники на сумму более 24 млн гривен.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Будут судить исполняющего обязанности директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" из-за завышения расходов на аренду техники при строительстве Подольского моста. По данным Подольской окружной прокуратуры Киева, исполняющему обязанности директора КП предъявлено обвинение по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Между КП и генподрядчиком был заключен договор на строительство Подольского моста через реку Днепр. Однако, согласно заключению строительно-технической экспертизы, расходы на аренду техники были завышены на сумму более 24 млн гривен.

Санкция по данному факту предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Прокурором в интересах территориальной общины был заявлен иск о возмещении причиненного ущерба. В то же время следствие в отношении генподрядчика и подрядных организаций продолжается.

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