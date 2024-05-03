Глава МИД Британии Дэвид Камерон посетил Львов и посадил дерево в центре города, видео

Робиния Дэвида Камерона будет расти во Львове рядом с деревом профессора Тимоти Снайдера.

В пятницу, 3 мая, Львов с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Утро может начинаться не только с кофе. Заявления об использовании британского оружия по территории агрессора и наши разговоры придают уверенность», — сообщил городской голова.

По его словам, Дэвид Камерон посадил дерево во Львове. Робиния министра иностранных дел будет расти рядом с деревом профессора Тимоти Снайдера.

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