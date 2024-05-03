Текст законопроекта о деятельности религиозных организаций будет обнародован после подготовки комитетом, — заявление парламента

В Аппарате Верховной Рады ответили на заявления СМИ о якобы промедлении с обнародованием законопроекта о деятельности религиозных организаций.

В Аппарате Верховной Рады Украины ответили на сообщение медиа о том, что парламент якобы затягивает обнародование правительственного законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций (№ 8371).

Отмечается, что согласно Регламенту ВР законопроекты ко второму чтению обнародуются на официальном веб-сайте парламента после того, как они пройдут юридическую экспертизу.

Как сообщается, согласно Регламенту ВР, конечный вариант сравнительной таблицы для рассмотрения парламентом во втором чтении готовит его профильный комитет, после чего передает ее Главному юридическому управлению Аппарата Верховной Рады, который и проводит такую экспертизу.

В Аппарате ВРУ добавили, что конечный вариант сравнительной таблицы к законопроекту № 8371 объемом 917 страниц для проведения юридической экспертизы был предоставлен Главному юридическому управлению Комитетом ВР по гуманитарной и информационной политике 1 мая в 16:30.

"По состоянию на 3 мая сравнительная таблица к указанному законопроекту прорабатывается в Главном юридическом управлении, после чего она будет обнародована на официальном веб-сайте Верховной Рады как законопроект, подготовленный в соответствии с Регламентом ВР для рассмотрения парламентом во втором чтении", - подытожили в парламенте.

Напомним, что в октябре прошлого года Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП.

Как мы писали, законопроект предлагает по решению суда запрещать деятельность церкви, которая является организационно подчиненной рф.

Добавим, комитет Рады рекомендует законопроект ко второму чтению.

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