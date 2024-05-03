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Текст законопроекту щодо діяльності релігійних організацій буде оприлюднено після підготовки комітетом, — заява парламенту

12:27, 3 травня 2024
У Апараті Верховної Ради відповіли на заяви ЗМІ про нібито зволікання з оприлюдненням законопроекту щодо діяльності релігійних організацій.
Текст законопроекту щодо діяльності релігійних організацій буде оприлюднено після підготовки комітетом, — заява парламенту
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У Апараті Верховної Ради України відповіли на повідомлення медіа про те, що парламент нібито зволікає з оприлюдненням урядового законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№ 8371).

Зазначається, що відповідно до Регламенту ВР, законопроекти до другого читання оприлюднюються на офіційному веб-сайті парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу.

Як повідомляється, згідно з Регламентом ВР, кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує його профільний комітет, після чого передає її Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради, який і проводить таку експертизу.

У Апараті ВРУ додали, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня о 16:30.

"Станом на 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради як законопроект, що підготовлений згідно з Регламентом ВР для розгляду парламентом у другому читанні", - підсумували у парламенті.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Рада проголосувала в першому читанні за заборону УПЦ МП. 

Як ми писали, законопроектом пропонується за рішенням суду забороняти діяльність церкви, яка є організаційно підлеглою рф.

Додамо, комітет Ради рекомендує законопроект до другого читання.

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